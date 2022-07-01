

США обошли Россию по поставкам газа в Европу

01.07.2022 16:29





Объемы поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США впервые в истории обошли объемы поставок трубопроводного газа из России. Об этом сообщил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль, приведя статистику газовых поставок по итогам июня 2022 года.



Фатих Бироль также отметил, что Европе необходимо срочно сокращать потребление газа, чтобы максимально безболезненно пережить грядущую зиму.



Объемы поставок газа в Европу из России резко сократились из-за санкционного конфликта, который затронул техническое обслуживание главной газовой артерии из России в Европу — трубопровода «Северный поток». Из-за санкций обслуживающая газовые турбины немецкая компания Siemens не может вернуть их обратно в Россию. В настоящий момент турбины застряли в Канаде, компания ждет решения государственных органов.



При этом европейская сторона настаивает, что Россия использует этот аргумент исключительно в качестве предлога для сокращения поставок газа, прибегая к шантажу. Российская же сторона утверждает, что не имеет возможности нарастить поставки газа по «Северному потоку» без турбин от Siemens. Сейчас газопровод работает только на 40% своих мощностей. При этом Россия имеет технические возможности нарастить поставки по другим каналам — через Украину или Турцию, но намеренно не делает этого.



Для прохождения отопительного сезона Европе придется резко сократить потребление газа, а также использовать альтернативные источники энергетики, причем даже те, от которых Европа ранее намеренно отказывалась на фоне «зеленой повестки». Некоторые страны уже возобновляют использование угля в качестве альтернативы газу.



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