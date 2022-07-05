

Правительство Грузии выставляет на продажу 14 санаториев в Цхалтубо

05.07.2022 20:18

Новости-Грузия



Правительство Грузии выставляет на продажу 14 санаториев стоимостью 50 миллионов лари (около 16 миллионов долларов), расположенных на знаменитом в период СССР курорте Цхалтубо.



Об инициативе сообщил премьер-министр Ираклий Гарибашвили сегодня во время выступления на презентации проекта «Новая жизнь Цхалтубо».



«Наш план — начать процесс восстановления Цхалтубо. Мы обещаем это сделать. Все вопросы — проблема воды, проблема генерального плана — решены, и теперь у нас на продажу выставлено 14 санаториев, стоимость которых, по сегодняшней оценке, составляет 50 миллионов лари», сказал премьер.



Правительство Грузии ожидает, что для восстановления Цхалтубо будет инвестировано 500 миллионов лари (около 166 миллионов долларов).



По словам премьера, это будут частные инвестиции, и дополнительно государство обязуется инвестировать десятки миллионов лари, «чтобы Цхалтубо превратился в современный бальнеологический курорт мирового уровня».



Глава правительства уверен, что реализуемые масштабные инфраструктурные проекты положительно отразятся на экономике муниципалитета и всего региона и благосостоянии людей.



Гарибашвили подчеркнул, что ради развития курорта правительство благоустроило инфраструктуру – в частности, он упомянул расширение Кутаисского международного аэрпорта, пропускная способность которого увеличилась в четыре раза.



Премьер сообщил, что в 2019 году Цхалтубо посетило всего 25 тысяч визитеров, но в правительстве предполагают, что через несколько лет эта цифра удвоится.



Гарибашвили указал на уникальность Цхалтубо – «его природа, вода, эти ресурсы дают этому курорту большое преимущество».



«У нас есть амбиции превратить Цхалтубо в современный курорт 21 века, но в то же время с богатым историческим наследием», — подытожил премьер-министр.



Цхалтубо находится в 7 км от Кутаиси, на высоте 100 метров над уровнем моря. Курорт известен своими родоновыми минеральными водами. В исторических источниках XVII века они упоминаются, как «воды бессмертия». В 1920 году источники перешли под контроль государства и получили функцию бальнеологического курорта. В советский период в Цхалтубо было построено 19 санаториев и пансионатов.



В 1991 году, когда СССР распался, все санаторные объекты были выведены из эксплуатации. Многие здания заселили беженцы, которые вынуждены были покинуть Абхазию.



Грандиозные заброшенные сооружения в последнее время привлекают всемирно известных фотографов. Об уникальных объектах рассказал CNN. Серию фото из Цхалтубо известного бельгийского фотографа Реджинальда Ван де Вельде показал National Geographic.



Третий президент Грузии Михаил Саакашвили после завершения своего срока правления упоминал Цхалтубо среди остановленных новым правительством проектов. Он заявлял о неосуществленных планах приватизации крупных заброшенных санаториев Цхалтубо и передачи этих объектов для управления мировым брендам. После смены власти в 2012 году правительство долгое время не представляло проект развития Цхалтубо или приватизации заброшенных объектов курорта.



В 2019 году миллиардер Бидзина Иванишвили, который тогда был председателем «Грузинской мечты», заявил, что решил осуществить проект по восстановлению Цхалтубо.



За год для важных для правящей партии выборами в парламент миллиардер заявил о готовности вложить свои собственные средства в восстановление заброшенных объектов некогда знаменитого советского курорта.



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