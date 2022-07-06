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В администрации правительства состоялось заседание Экономического совета
06.07.2022 11:00
Двузначный экономический рост, увеличение экспорта и усиление динамики восстановления туризма стали основными темами заседания Экономического совета, которое прошло под руководством премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили. Об этом сообщает пресс-служба администрации правительства.
На встрече обсуждалась экономическая ситуация в стране.
«Было подчеркнуто, что сохраняется двузначная динамика экономического роста, в частности, экономический рост в мае 2022 года составил 11,6%, а средний экономический рост за январь-май определен на уровне 11,2%.
Говоря о динамике восстановления туризма, было отмечено, что в июне этого года Грузию посетило 445 894 иностранных путешественника, а рост по сравнению с июнем 2021 года составляет 185,5%. Количество международных туристических визитов за 6 месяцев 2022 года составило 1 209 272, что на 186,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — заявляют в администрации правительства.
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