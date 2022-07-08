

TI: Компании связанные с «Мечтой» выиграли тендеры на 320 млн долларов

08.07.2022 14:35





Согласно отчету, опубликованному неправительственной организацией «International Transparency Georgia», в 2021 году юридические лица, делающие пожертвования «Грузинской мечте», и компании, связанные с частными донорами, выиграли тендеры на сумму около 320 миллионов лари и получили упрощенные договоры купли-продажи на сумму 19 млн лари.



Согласно отчету, эти компании и прямо или косвенно связанные с ними доноры пожертвовали «Грузинской мечте» около 4,5 млн лари.



Также по данным организации, в общей сложности 17 партий получили пожертвования в размере около 43 млн лари, 60% этой суммы — около 26 млн лари — досталось правящей партии — «Грузинская мечта». «Единое национальное движение» на втором месте — 5,1 млн лари, партия «Лело» на третьем — 3,3 млн лари.



В отчете указано, что 68% (27,3 млн лари) от общего дохода, полученного партиями, пришлось на частное финансирование (пожертвования и другие виды частных доходов) и только 32% (13,8 млн лари) составило государственное финансирование.



В отчете также представлены рекомендации организации:



Поскольку Государственная аудиторская служба неэффективна в реагировании на предполагаемые случаи политической коррупции, желательно создать независимое агентство по борьбе с коррупцией. Это ведомство должно быть наделено следственными полномочиями и, среди прочего, должно осуществлять надзор за финансированием политических партий.



Государственному контролю следует подробно изучить представленную политическими партиями информацию о произведенных расходах на оплату труда и определить, почему некоторые партии задекларировали нереально малую сумму.



Необходимо принять законодательные изменения, чтобы политическая партия не лишилась государственного финансирования, вне зависимости от того, использует она депутатские мандаты или нет, поскольку финансирование партии должно зависеть от результатов, полученных ею на выборах, а не парламентской деятельности.



Желательно, чтобы политические партии уделяли больше внимания сбору средств через различные мероприятия или кампании. Как правило, в такие моменты партии не зависят от нескольких крупных доноров и менее вовлечены в коррупционные схемы финансирования.



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