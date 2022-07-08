

Россия может стать главным импортером нефти для Грузии - СМИ



SOVA 08.07.2022 18:28



Россия может стать главным импортером нефти для Грузии, сообщает оппозиционный телеканал Mtavari Arkhi, ссылаясь на заявление президент компании Wissol Group Сосо Пхакадзе. Бизнесмен подтвердил, что ведет переговоры о поставках энергоносителей, в том числе, с российской стороной.



В частности, по словам Пхакадзе, сейчас Wissol находится в поиске наиболее выгодных предложений. По его словам, переговоры ведутся с 7-8 странами, в числе которых есть и европейские. Предприниматель подчеркнул, что компания закупит нефтепродукты там, где ей предложат самую низкую цену. «Это аксиомная истина для бизнеса», — объяснил свою позицию Пхакадзе, добавив, что бизнес работает по принципу: чем ниже расходы, тем больше выгода.



Mtavari Arkhi, тем временем, сообщает: «Судя по всему, найти альтернативный рынок Wissol смог найти только в России». Ссылаясь на слова экспертов, телекомпаний предупреждает, что в ближайшее время Грузия «станет полностью зависима от российской нефти».



Член Антикоррупционного движения Васо Урушадзе, с которым поговорили журналисты, назвал утверждения о том, что энергоносители из РФ дешевле европейских, ложью. «Они просто хотят посодействовать реализации в Грузии российских подсанкционных нефтепродуктов», — добавил эксперт.



Отметим, что Wissol Group является одной из крупнейших бизнес-групп Грузии. На сайте компании говорится, что она обладает крупнейшей сетью заправочных станций и является ведущим игроком в энергетическом секторе страны. В разное время Wissol импортировала топливо из стран Европы, в частности, сотрудничала с итальянской компанией API и французской Total.



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