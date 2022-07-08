

С 11 июля налогоплательщики смогут регистрировать отдельные налоги только в электронном виде

08.07.2022 22:04





С 11 июля налогоплательщики смогут регистрировать отдельные налоги только в электронном виде.



В частности, как поясняют в Службе доходов Минфина, в целях поощрения электронной подачи заявлений и популяризации дистанционных услуг с 11 июля текущего года во время визита в сервисных центрах обслуживания будет дополнительно ограничена регистрация заявление граждан (имеющие авторизованную страницу Службы доходов):



• Присвоение индивидуальному предпринимателю статуса малого бизнеса;



• Выдача информации о собственных доходах физическому лицу;



• Регистрация в качестве плательщика НДС.



«Более 60 000 физическим лицам уже отправлены информационные короткие текстовые сообщения на мобильные номера, зарегистрированные в электронной системе Службы доходов.



Тут же напоминаем, что в рамках стратегии развития сервиса в целях поощрения самообслуживания в Службе доходов уже можно получить 452 электронные услуги», — говорится в сообщении Службы доходов.



Дополнительная информация доступна по ссылке.



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