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С 11 июля налогоплательщики смогут регистрировать отдельные налоги только в электронном виде
08.07.2022 22:04
С 11 июля налогоплательщики смогут регистрировать отдельные налоги только в электронном виде.
В частности, как поясняют в Службе доходов Минфина, в целях поощрения электронной подачи заявлений и популяризации дистанционных услуг с 11 июля текущего года во время визита в сервисных центрах обслуживания будет дополнительно ограничена регистрация заявление граждан (имеющие авторизованную страницу Службы доходов):
• Присвоение индивидуальному предпринимателю статуса малого бизнеса;
• Выдача информации о собственных доходах физическому лицу;
• Регистрация в качестве плательщика НДС.
«Более 60 000 физическим лицам уже отправлены информационные короткие текстовые сообщения на мобильные номера, зарегистрированные в электронной системе Службы доходов.
Тут же напоминаем, что в рамках стратегии развития сервиса в целях поощрения самообслуживания в Службе доходов уже можно получить 452 электронные услуги», — говорится в сообщении Службы доходов.
Дополнительная информация доступна по ссылке.
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