

Поставки газа по «Северному потоку» временно приостановленны

11.07.2022 11:54





Газопровод «Северный поток» являющийся одним из основных путей доставки российского природного газа в Европу, прекратит работу как минимум на 10 дней.



Причина в плановых работах, которые проводятся каждый год, но в этом случае государства рассчитывают, что газопровод будет остановлен более чем на 10 дней из-за войны между Россией и Украиной.



По трубопроводу Россия поставляет в европейские страны 55 млн кубометров газа.



В прошлом месяце Россия сократила поставки газа на 40 процентов, сославшись на задержку поставки газовой турбины немецкой компанией Siemens Energy. Компания ремонтировала турбину в Канаде.



В Европе есть опасения, что Россия затянет работы над газопроводом, чтобы не допустить создания резервов, тем самым углубляя энергетический кризис.



До войны в Украине планировалось строительство и ввод в эксплуатацию «Северного потока — 2», однако из-за наложенных на Кремль санкций этот проект был остановлен.



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