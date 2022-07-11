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В Грузии обнаружено газовое месторождение объемом 16 млрд кубометров
11.07.2022 18:11
В Грузии обнаружено газовое месторождение объемом 16 млрд кубометров. Об этом глава государственного Агентства нефти и газа страны Георгий Татишвили заявил в интервью Business Media Georgia.
По его словам, запасы газа подтверждены на скважине компании Schlumberger («Шлюмберже») близ Тбилиси. Оператор лицензии на разведку и добычу нефти и газа на данном участке – компания Block energy («Блок Энерджи»), акции которой торгуются на Лондонской фондовой бирже.
Отметим, что в 2021 году потребление газа в Грузии составило около 2.6 млрд кубометров, а добыча – всего 15 млн кубометров.
Ранее в американской компании Frontera уверяли, что определили наличие в Грузии гигантских запасов нефти и газа, однако представители правительства информацию не подтверждали. Вскоре стороны начали арбитражный спор, который выиграло правительство Грузии.
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