

Леван Иоселиани: Иванишвили должен вернуться в политику и взять на себя ответственность за процессы в стране

12.07.2022 18:04





Бидзина Иванишвили должен вернуться в политику и четко взять на себя ответственность за происходящие в стране процессы, — заявил вице-спикер парламента Леван Иоселиани.



Иоселиани считает, что какой бы закон они ни приняли, он не будет иметь отношения к Иванишвили, потому что он участвует в процессах неформально.



«Какой бы закон мы не приняли, он никак не будет связан с Бидзиной Иванишвили по той простой причине, что Иванишвили формально не участвует в политическом процессе; Однако все мы прекрасно знаем, что Иванишвили участвует в процессах неформально. Я принадлежу к числу людей, считающих, что Бидзина Иванишвили должен вернуться в политику и четко взять на себя ответственность за происходящие в стране процессы. Он также должен взять на себя ответственность за успех, если «Грузинская мечта» сможет убедить Еврокомиссию предоставить статус кандидата; Он также должен взять на себя ответственность за провал, если процесс закончится плачевно для страны. Никто не сомневается, что Иванишвили недалек от решений, которые принимает «Грузинская мечта», — заявил Леван Иоселиани.





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