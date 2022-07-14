

Казахстан, Азербайджан, и Грузия упрощают таможенные процедуры

14.07.2022 12:59





В числе принимаемых таможенными органами мер по развитию транзитного потенциала Азербайджана и Грузии важное место занимает упрощение интермодальных перевозок – сообщает агентство «Тренд».



По данным Таможенного департамента Азербайджана, при контейнерных грузоперевозках по Транскаспийскому международному транспортному маршруту в направлении Казахстана и Туркменистана для ускорения прохождения таможенных процедур в порту Баку и в порту поселка Говсан без изменения транспортной накладной (СМГС) меняются лишь номера вагонов.



"В целях улучшения мер, связанных с деловой средой и позицией нашей страны в международных рейтингах, были предприняты шаги по подключению к новой европейской компьютеризированной транзитной системе (НКТС). Так, с первого июня 2020 года по 31 марта 2022 года в целях присоединения к Конвенции об общих транзитных процедурах, упрощения документации в торговле товарами и поддержки ГТК в процессе присоединения к новой компьютеризированной транзитной системе ЕС реализовал соответствующий твининг-проект. Его основной целью стало упрощение торговых процедур между странами ЕС и Азербайджаном", - сказали в ГТК.



Также в пресс-службе подчеркнули, что использование НКТС за счет применения единой документации минимизирует количество документов, необходимых при таможенных процедурах.



"Кроме того, этот документ позволит ускорить оценку возможных рисков с помощью электронного обмена информацией на всем протяжении маршрута перевозки груза» - заявили в ГТК.



Азербайджан, Грузия и Казахстан в рамках программы CAREC - Advanced Transit System (CATS) подготовили проект договора и технические условия на программное обеспечение для использования альтернативной цифровой транзитной системы на основе НКТС.



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