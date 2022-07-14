

Комиссия по коммуникациям Грузии авторизировала Starlink Илона Маска

14.07.2022 16:22





Starlink, основанный компанией Илона Маска SpaceX, сегодня получил авторизацию от Комиссии по коммуникациям на предоставление услуг спутникового интернета. Информацию распространяет Комиссия по коммуникациям Грузии.



По существующей информации, компания подала заявку на авторизацию в Комиссию по связи 8 июля 2022 года.



«Starlink Georgia готовится начать практическую деятельность в Грузии. В соответствии с условиями авторизации SpaceX будет предоставлять услуги высокоскоростного широкополосного интернета в Грузии с помощью спутниковых систем Starlink.



В конце прошлого месяца представитель SpaceX посетил Комиссию по коммуникациям, где вместе с сотрудниками комиссии обсудили запуск спутникового интернет-сервиса Starlink компании SpaceX в Грузии. На встрече представители Комиссии по коммуникациям и Starlink также договорились о будущем сотрудничестве.



Starlink — одна из самых передовых в мире систем спутникового широкополосного Интернета, обеспечивающая высокоскоростной широкополосный доступ в Интернет с малой задержкой по всему миру, в том числе в районах, где подключение к Интернету ненадежно, плохого качества или полностью отсутствует. На сегодняшний день SpaceX запустила более 2700 низкоорбитальных (LEO) спутников Starlink. Starlink особенно важен и интересен в высокогорных регионах и сообществах, где нет широкополосного доступа в Интернет. После внедрения Starlink доступ к высокоскоростному Интернету во всех таких географических зонах будет доступен любому желающему», — говорится в информации.













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