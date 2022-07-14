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Повышение цен на лекарства в Турции вероятно отразится и на Грузии
14.07.2022 19:41
В Турции растут цены на медикаменты. По официальным данным, в закон о ценообразовании медикаментов вошли поправки, в результате которых произошло подорожание.
Цены на лекарства в Турции фиксированные и производитель с продавцом не могут продавать их дороже определенного уровня.
По поправкам фиксированная цена будет определятся курсом евро (а не лиры) на июль 2022 года. Из-за обесценивания турецкой национальной валюты уровень максимальной наценки, определяемой в евро, вырастет на 25%.
Напомним, что недавно Грузия открыла рынок для турецкой фармацевтической продукции. Это было сделано с целью снизить цены. Глава Ассоциации фармацевтов Грузии Леван Гогиберидзе отметил, что в случае подорожания лекарств в Турции, веротно изменятся цены и Грузии.
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