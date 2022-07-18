

Президент Еврокомиссии обсудит в Баку поставки в Европу каспийского газа в обход России

18.07.2022 12:06





Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон посетят Баку, чтобы провести переговоры с руководством Азербайджана о поставках в Европу каспийского газа в обход России.



«На фоне постоянного использования Россией своих энергоресурсов в качестве оружия, диверсификация импорта энергоносителей является главным приоритетом для ЕС. Президент фон дер Ляйен и комиссар Кадри Симсон отправятся в Азербайджан для дальнейшего укрепления сотрудничества», — говорится в заявлении Еврокомиссии.



Еврокомиссия предложила странам ЕС сделку с Азербайджаном для увеличения импорта природного газа и поддержки расширения трубопровода.





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