

Услуги детских развлекательных центров подорожали на 25-30%

18.07.2022 19:56





«На фоне инфляции и роста цен на продукты питания, развлекательные центры за последний месяц повысили цены на 15%. При этом, рост цен в течение года находится на уровне 25-30%» - заявил глава Ассоциации развлекательных центров, говорит Георгий Мтиулишвили.



Кроме того, росту стоимости услуги центров способствовал также и рост т коммунальных тарифов.



«Что касается посещаемости, то сейчас мы находимся в конце сезона. Наш бизнес очень зависим от детского сада и школы, и на с наступлением каникул снижается и наша активность. По сравнению с допандемийным периодом восстановление составляет около 70-80%. Повышение цен вызывает недовольство у клиентов, так как нам фактически приходится корректировать цены каждый день. Поскольку мы нам для работы требует закупки различных товаров и материалов, цены которых постоянно меняются, то и наш рынок находится в нестабильном состоянии» - заявил он.



По его словам, ситуация осложняется ростом заболеваемости COVID-19. Георгий Мтиулишвили считает, что должен быть разработан конкретный механизм, который позволит остановить распространение вируса, так, чтобы не пострадали экономика и бизнес.



«Когда группа «Икс» и сеет страх среди населения, это бьет не только по нашему сектору, но по любому другому. Показатель инфицирования может увеличиться, но людей не стоит пугать этим. Государство должно разработать конкретный механизм реагирования, а не просто запугивать всех вокруг» - заявил Георгий Мтиулишвили..



По его словам, в такое критическое время люди сокращают траты денег и соответственно страдает не только конкретный бизнес, но и государство в целом.



«Когда население запугивают, оно перестает тратить деньги и готовиться к жизни в условиях глубокого кризиса, как это было последние 2 года. В такие моменты экономика автоматически падает. Хорошо, если правительство предприняло какие-то шаги, которые смягчат удар по экономике» - заявил он.



По словам главы Ассоциации, с начала пандемии ушли 80 компаний, а увеличились и улучшили свою деятельность только две.. Георгий Мтиулишвили считает, что в свете нынешнего опыта никто не хочет вкладывать деньги в этот сектор.



«Бизнесмены настолько перепугались, что все уклоняются от инвестиций в этот сектор. Это логично, так как потенциальные инвесторы думают о завтрашнем - если завтра будет очередной локдаун, то первыми пострадают развлекательные центры. . Поэтому сюда никто не вкладывает деньги. Соответственно, сегодня такой спрос, что существующие мощности удовлетворяют рынок» - заявил Георгий Мтиулишвили.



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