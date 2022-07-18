

Российский бизнес вымирает со скоростью тысяча компаний в день



The Moscow Times 18.07.2022 21:41



Война с Украиной, санкции Запада и сжатие платежеспособного спроса вызвали тяжелый некроз в реальном секторе российской экономики.



113,5 тысячи коммерческих предприятий закрылись в стране с марта по июнь, когда в отношении экономики были введены жесточайшие западные санкции, подсчитали аналитики аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основании данных ФНС.



Темпы вымирания бизнеса — в среднем по 930 компаний в день — ускорились на 17,5% год к году и вплотную приблизились к рекорду, установленному в период пандемии (137,9 тысячи компаний за 4 месяца).



Число ликвидированных компаний в целом по стране оказалось на треть больше вновь созданных (79,4 тысячи), а в отдельных регионах эта разница стала кратной. Во Владимирской области закрылись 1,1 тысячи предприятий, а открылись лишь 302; в Башкортостане прекратили деятельность 3,4 тысячи компаний, а вышли на рынок 1,35 тысячи.



В Белгородской области на 1,3 тысячи закрывшихся бизнесов начали работать лишь 454 новых. Такая же трехкратная разница зафиксирована в Ингушетии (139 открытых компаний против 461 закрытой), Марий Эл (122 против 371), Коми (137 против 396), Северной Осетии (181 против 487), Ханты-Мансийском автономном округе (291 против 767).



Лишь в 13 регионах предприятия открывались чаще, чем закрывались. И в большинстве случаев это объясняется статистическим эффектом низкой базы, отмечает FinExpertiza. Две трети компаний (78 тысяч) были закрыты по решению налоговых органов, 14,5% (16,5 тысячи) — ликвидированы собственниками. 2,5 тысячи обанкротились.



«Экономические санкции и падение спроса, безусловно, повлияют на демографию бизнеса в 2022 году», — отмечает Елена Трубникова, президент FinExpertiza.



Причем этот процесс по-настоящему еще не начинался: сейчас основная часть закрытий предприятий связана с чисткой реестра, которую проводят налоговые органы, указывает Трубникова. Процесс ликвидации бизнеса растянут во времени и не происходит одномоментно, подчеркивает она. Но первые признаки волны предпринимательской «смертности» уже присутствуют: компаниям все сложнее платить налоги, и они наращивают просрочку перед бюджетом с двузначной скоростью.



На конец апреля, согласно Росстату, долги предприятий по налоговым платежам достигли 71,3 млрд рублей, на 66% превысив уровень до начала войны. Налоговая просрочка нефтегазовых компаний выросла почти в 5 раз — с 4,3 до 20,1 млрд рублей. Долги нефтепереработчиков утроились (1 млрд рублей против 0,3 млрд), производителей лекарств — выросли вдвое, с 0,3 до 0,7 млрд рублей; фермеров — на 20% (1,2 млрд рублей).



Совокупный долг бизнеса перед государством, включая платежи в Пенсионный фонд, фонд ОМС и фонд соцстрахования, достиг 101,9 млрд рублей (+26% к февралю).





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