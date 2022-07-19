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«Газпром» объявил форс-мажор по поставкам части газа в Европу
19.07.2022 11:48
Как сообщает Reuters, редакция ознакомилась с письмом «Газпрома» от 14 июля, в котором упоминается, что в связи с чрезвычайными обстоятельствами компания не может выполнить свои обязательства по поставке.
По данным СМИ, в письме говорится, что пункт о форс-мажоре, предусматривающий освобождение от обязательств по контракту, вступил в силу 14 июня и освобождает его от любых компенсационных выплат.
По словам источника агентства, речь идет о поставках газа по газопроводу «Северный поток-1», который является одним из основных маршрутов поставок природного газа в Германию и другие страны Европы.
Компания «Газпром» пока никак не прокомментировала этот вопрос.
Газопровод «Северный поток-1» приостановлен до 21 июля из-за ремонтных работ, хотя некоторые европейские страны опасаются, что дата его полноценной эксплуатации может быть отложена.
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