

Концертный зал «Блэк Си Арена» продолжает оставаться убыточным

21.07.2022 22:51





Как и 2017-2018-2019-2020, ООО «Блэк Си Арена» закончило 2021 год с убытком. Это следует из финансовой отчетности, опубликованной концертным залом.



Согласно документу, убыток государственного концертного зала в 2021 году составил 5 миллионов лари. Финансовые потери в основном связаны с тем, что в 2021 году в концертном зале не было проведено ни одного концерта.



Однако это не помешало выплате заработной платы в размере 2,4 млн. лари, так как в настоящее время в компании работает 107 штатных сотрудников.



В 2021 году государственные субсидии, зачисленные компании, также увеличились и составили 4 350 000 лари, что на 9% больше, чем в 2020 году.



Согласно аудиторскому отчету, 2017-2018-2019 и 2020 годы были для «Блэк Си Арены» убыточными.



В документе сказано, что убыток ООО «Блэк Си Арена Джорджия» в 2020 году составил 4,5 млн. лари, тогда как в 2019 году – 22,, 4 млн. в 2018 году – 4, 3 млн., в 2017-м - 6,4 млн. году.



При этом в 2022 году «Блэк Си Арена» получила 4 млн доходов от государственных субсидий, 10,4 млн. в 2019 году, 7 млн. в 2018 году и 11 млн. в 2017 году.



Строительство зала началось в 2008 году по инициативе Фонда Бидзины Иванишвили «Карту», инвестиции составили более 115 миллионов долларов



Зал официально открылся в 2016 году концертом Кристины Агилеры. В 2019 году он был передан в управление министерства образования, науки, культуры и спорта Грузии.



В настоящее время зал находится на балансе Национального агентства по управлению имуществом, его активы составляют 73,8 млн лари.



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