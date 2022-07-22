

Как выгодно купить биткоин

22.07.2022 14:18









Но возникает вполне закономерный вопрос о том, где приобрести крипту по наиболее низкой цене без больших комиссий. Платформа Utorg на сайте



Пошаговая инструкция



Преимуществ у сервиса в сравнении с аналогичными ресурсами очень много. Любой посетитель Юторг может приобрести здесь биткоины в нужном количестве без лишних формальностей, максимально быстро и даже без комиссии. Для этого достаточно:



• открыть сайт;

• воспользоваться разделом «Купить БТК»;

• заполнить онлайн-форму;

• выбрать нужное количество монет;

• ввести номер BTC-кошелька;

• указать контактные данные.



Отчисление фиатных средств возможно банковскими карточками Виза или Мастеркард. Клиенту остается лишь подождать, когда монеты поступят на кошелек, после чего происходит списывание денег с пластика.



Если вы выполняете обменную операцию на данной платформе впервые, потребуется верификация. Это несложная процедура, подразумевающая проверку вашей личности – на нее уйдут считанные секунды и минимальное количество личных данных. Благодаря внедрению сервисом инновационных алгоритмов верификация значительно ускорилась и упростилась.



Время покупки



Ознакомившись с инструкцией, даже неопытные пользователи убедятся, что покупка биткоина – достаточно легкая процедура, ничем не отличающаяся от любой другой обменной операции. Но необходимо учесть, что процесс обработки запроса происходит через технологию блокчейн. Это может отнять время у инвестора, так как блокчейн иногда сильно перегружен и обрабатывает запросы сравнительно медленно.



Ускорить данный процесс сервис ЮТОРГ не может. Чаще всего это занимает около пятнадцати минут, но есть случаи, когда клиенту приходится ждать часами. Все зависит от степени загруженности блокчейна.



Безопасность



Многие трейдеры или инвесторы беспокоятся по поводу своих средств, перечисляемых через интернет, и банковских/платежных реквизитов, указываемых в онлайн-формах заявок. Но Юторг является лицензионным сервисом, который ведет свою деятельность в строгом соответствии с действующим законодательством. Это касается не только криптовалютных, но и фиатных пар. Кроме того, создатели платформы внедрили инновационные инструменты и алгоритмы, обеспечивающие максимальную безопасность любых финансовых операций, выполняемых внутри системы.

Интерес к первой в мире крипте не утихает, несмотря на серьезное падение курса биткоина в последнее время. Многие инвесторы получили прекрасный шанс приобрести виртуальные монеты по наиболее низкой за последние годы стоимости. Сейчас Bitcoin торгуется в районе 23 тыс. долларов за монету.Но возникает вполне закономерный вопрос о том, где приобрести крипту по наиболее низкой цене без больших комиссий. Платформа Utorg на сайте https://utorg.pro/ предоставляет инвесторам уникальную возможность покупки биткоинов без всяких комиссий или регистраций.Преимуществ у сервиса в сравнении с аналогичными ресурсами очень много. Любой посетитель Юторг может приобрести здесь биткоины в нужном количестве без лишних формальностей, максимально быстро и даже без комиссии. Для этого достаточно:• открыть сайт;• воспользоваться разделом «Купить БТК»;• заполнить онлайн-форму;• выбрать нужное количество монет;• ввести номер BTC-кошелька;• указать контактные данные.Отчисление фиатных средств возможно банковскими карточками Виза или Мастеркард. Клиенту остается лишь подождать, когда монеты поступят на кошелек, после чего происходит списывание денег с пластика.Если вы выполняете обменную операцию на данной платформе впервые, потребуется верификация. Это несложная процедура, подразумевающая проверку вашей личности – на нее уйдут считанные секунды и минимальное количество личных данных. Благодаря внедрению сервисом инновационных алгоритмов верификация значительно ускорилась и упростилась.Ознакомившись с инструкцией, даже неопытные пользователи убедятся, что покупка биткоина – достаточно легкая процедура, ничем не отличающаяся от любой другой обменной операции. Но необходимо учесть, что процесс обработки запроса происходит через технологию блокчейн. Это может отнять время у инвестора, так как блокчейн иногда сильно перегружен и обрабатывает запросы сравнительно медленно.Ускорить данный процесс сервис ЮТОРГ не может. Чаще всего это занимает около пятнадцати минут, но есть случаи, когда клиенту приходится ждать часами. Все зависит от степени загруженности блокчейна.Многие трейдеры или инвесторы беспокоятся по поводу своих средств, перечисляемых через интернет, и банковских/платежных реквизитов, указываемых в онлайн-формах заявок. Но Юторг является лицензионным сервисом, который ведет свою деятельность в строгом соответствии с действующим законодательством. Это касается не только криптовалютных, но и фиатных пар. Кроме того, создатели платформы внедрили инновационные инструменты и алгоритмы, обеспечивающие максимальную безопасность любых финансовых операций, выполняемых внутри системы.



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