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В Тбилиси подорожали квартиры и частные дома
22.07.2022 14:32
Согласно сообщению Национальной статистической службы Грузии («Сакстат»), во втором квартале 2022 года по сравнению с предыдущим кварталом индекс цен на жилую недвижимость вырос на 0,7 процента, а годовой рост индекса составил 4,5 процента.
Согласно той же статистике, по сравнению со средним показателем 2020 года, цены на жилую недвижимость в столице выросли на 13,9 процента.
В «Сакстате» отмечают, что охват индекса цен на недвижимость включает только Тбилиси и учитывает рынок только новой жилой недвижимости, это многоэтажные дома (квартиры) и частные дома.
Отмечается, что по сравнению со вторым кварталом 2021 года рост цен был зафиксирован в сегменте квартир на 8,2 процента, тогда как в сегменте частных домов цены снизились на 3,5 процента.
«Сакстат» обращает внимание на то, что индекс рассчитывается в лари, поэтому недавнее укрепление лари также отразилось на итогах расчета.
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