

SpaceX приветствует предоставление авторизации Starlink в Грузии

23.07.2022 11:14





SpaceX приветствует поддержку правительством Грузии предоставления авторизации Starlink, после чего компания будет поставлять высококачественный спутниковый широкополосный интернет физическим и юридическим лицам в Грузии, заявил вице-президент по бизнес-операциям Starlink Чад Гиб в связи с началом деятельности компании в Грузии. Информацию распространило Министерство экономики Грузии.



По словам вице-президента по бизнес-операциям Starlink, компания начнет предоставлять услуги в масштабе все Грузии в 2023 году.



По сообщению Министерства экономики, в связи с началом деятельности Starlink в Грузии сегодня вице-премьер-министр, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили встретился с региональным директором компании SpaceX Беном Маком Уильямсом. На встрече стороны обсудили вопросы запуска Starlink в Грузии и планы на будущее. В частности, SpaceX будет обеспечивать Грузию высокоскоростным широкополосным интернетом с помощью спутниковых систем Starlink, что особенно важно для труднодоступных и горных регионов страны.



В результате активного сотрудничества процесс регистрации и авторизации проекта Starlink компании SpaceX в Грузии завершен. На первом этапе Starlink Internet будет доступен всем технопаркам Агентства инноваций и технологий в масштабе всей страны.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ



