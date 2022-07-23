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Повышается цена билетов на проезд в двухэтажном поезде Тбилиси-Батуми
23.07.2022 15:56
С 25 июля повысится стоимость проезда в двухэтажном поезде в направлении Тбилиси-Батуми. Об этом говорится в распространенном «Грузинскими железными дорогами» заявлении.
Согласно заявлению, рост тарифа вызван значительным повышением расходов на электроэнергию, содержание и обслуживание поездов за последние годы.
С 25 июля стоимость проезда двухэтажными поездами в направлении Тбилиси-Батуми-Тбилиси составит: второй класс — 34 лари; первый класс – 74,00 лари; бизнес-класс – 124 лари.
Все льготы на магистральные электропоезда для студентов, ветеранов войны и сотрудников ГЖД остаются в силе. Также будет действовать детский тариф (50%) – для детей до 10 лет на всех категориях мест. Также бесплатным будет проезд одного ребёнка в возрасте до 5 лет, если он не занимает отдельного места.
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