

Бизнесмен Давид Хидашели покупает активы подсанкционного банка ВТБ в Грузии



Новости-Грузия 25.07.2022 13:14



Скандально известный бизнесмен Давид Хидашели покупает активы подсанкционного российского банка ВТБ в Грузии, сообщает агентства bm.ge.



Из-за финансовых санкций, введенных против России из-за вторжения в Украину, регулятор лишил грузинское отделение банка ВТБ права на обслуживание физических лиц, заемщиков и депозитариев. Розничный кредитный и депозитный портфели были переданы «Базисбанку», а портфель обслуживания юридических лиц – «Либерти банку».



До сих пор было неизвестно, кто купит лицензию ВТБ и оставшиеся активы. Вице-президент Национального банка Грузии (НБГ) Папуна Лежава ранее подчеркнул, что продажа будет осуществлена с соблюдением режима международных санкций.



Кто такой Давид Хидашели?



Хидашели является председателем совета директоров греческой компании INTRACOM S.A. TELECOM SOLUTIONS, которая занимается производством телекоммуникационного оборудования.



В 2007-2014 годах он был исполнительным вице-президентом российский инвестиционной компании АФК «Система».



В Грузии бизнесмен стал известен общественности в мае текущего года, когда пожертвовал 1,2 миллиона лари в специальный фонд по борьбе с коронавирусом.



Хидашели также имеет отношению к нашумевшему «делу картографов». Он предоставил правительству Грузии карты, на основании которых прокуратура начала изучать законность итогов работы комиссии по демаркации и делимитации границы между Грузией и Азербайджаном.



В марте 2022 года семья Хидашели приобрела Концертный зал в тбилисском парке Рике. Расположенный в историческом центре Тбилиси комплекс с седьмого раза был продан на аукционе за 10 миллионов лари (около 3,2 миллиона долларов) – эта сумма почти в десять раз меньше начальной стоимости.



Несколько месяцев назад также стало известно, что в Раче компания Хидашели будет управлять лесным массивом площадью 1047 квадратных километров – это почти треть от всей площади живописного региона на западе Грузии. Территория отдана в аренду на 49 лет за 1,1 миллиона лари. Хидашели планирует создать там охотничье хозяйство.



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