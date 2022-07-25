

НБГ: Ни одного запроса в связи с покупкой «Банка ВТБ» не поступало

25.07.2022 17:48





Национальный банк Грузии реагирует на информацию о покупке «Банка ВТБ- Грузия» и заявляет, что пока не получал ни одного запроса о покупке банка.



«Нам известно, что в связи с покупкой «Банка ВТБ» существует не один интерес. Однако официального запроса на разрешение в Национальный банк не поступало. На данном этапе мы не имеем права публично объявлять конкретные компании и названия. Однако можем заверить, что любая сделка будет совершена прозрачно, только в полном соответствии с требованиями международных санкций и соблюдении действующего законодательства. Исходя из того, что «Банк ВТБ» санкцирован казначейским департаментом США, соответственно, любую сделку, связанную с его куплей-продажей, стороны должны согласовать с казначейским департаментом США. Только в случае такого согласия Нацбанк даст согласие на транзакцию», — говорится в сообщении НБГ.



По заявлению Национального банка Грузии, любая сделка будет происходить только в полном соответствии с требованиями международных санкций и при полном соблюдении действующего законодательства.



Кто предположительно заинтересован в покупке



По распространившейся информации, в покупке банка VTB BANK Georgia заинтересован грузинский бизнесмен, работающий в России Давид Хидашели.



Давид Хидашели — бизнесмен, фигурирующий в «Деле картографов» как человек, который по заданию Бидзины Иванишвили искал в России карту грузино-азербайджанской границы, что привело к делу против Ивери Мелашвили и Натальи Ильичовой и их аресту.



В своем последнем интервью основатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили охарактеризовала Хидашели как мецената и героя, и что он считает себя его должником.



Имя Давида Хидашели фигурирует в опубликованной 25 апреля на YouTube аудиозаписи, в ней предположительно беседуют основатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили и подсанкционный российский олигарх Владимир Евтушенков. Хидашели утверждает, что российский миллиардер Владимир Евтушенков является его другом.



Кроме того, в 2022 году Хидашели были переданы 104 712 га леса в Рача-Лечхум и Квемо Сванети для организации охотничьих хозяйств. Земли переданы ему в пользование на срок 49 лет.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ



