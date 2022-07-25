

Давид Хидашели: «У меня запланировано 47 проектов в Грузии»

25.07.2022 18:40





Бизнесмен Давид Хидашели заявляет, что у него в планах 47 проектов в Грузии, которые он намерен довести до конца. Об этом Хидашели рассказал Netgazeti.



«У меня запланировано 47 проектов в Грузии. Сколько бы лжи ни писали обо мне, кто бы ни пытался дезинформировать население или остановить меня, я все равно доведу каждый проект до конца», — заявил Хидашели.



На данном этапе он воздерживается от уточнения, о каких проектах идет речь.



«Говорить заранее равносильно хвастовству», — считает бизнесмен.



По распространившейся информации, в покупке активов банка VTB BANK Georgia заинтересован грузинский бизнесмен, работающий в России Давид Хидашели.



Давид Хидашели — бизнесмен, фигурирующий в «Деле картографов» как человек, который по заданию Бидзины Иванишвили искал в России карту грузино-азербайджанской границы, что привело к делу против Ивери Мелашвили и Натальи Ильичовой и их аресту.



В своем последнем интервью основатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили охарактеризовала Хидашели как мецената и героя, и что он считает себя его должником.



Имя Давида Хидашели фигурирует в опубликованной 25 апреля на YouTube аудиозаписи, в ней предположительно беседуют основатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили и подсанкционный российский олигарх Владимир Евтушенков. Хидашели утверждает, что российский миллиардер Владимир Евтушенков является его другом.



Кроме того, в 2022 году Хидашели были переданы 104 712 га леса в Рача-Лечхум и Квемо Сванети для организации охотничьих хозяйств. Земли переданы ему в пользование на срок 49 лет.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ



