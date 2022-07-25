

Давиташвили: Грузия не покупает подсанкционную нефть

25.07.2022 18:48





По заявлению министра экономики и устойчивого развития Левана Давиташвили, Грузия не покупает санкционную нефть. По его словам, Грузия с максимальной ответственностью соблюдает санкции и не получила ни одного замечания по этому поводу.



Таким комментарием Леван Давиташвили ответил на вопрос, связанный с заявлением члена «Национального движения»Левана Хабеишвили, где он говорит о ввозе в Грузию санкционной нефти из России и обвиняет в этом Wissol Group, Aragvi Impex и Lukoil.



По словам Давиташвили, приобретенная конкретно этими компаниями нефть не санкционная.



«Хочу со всей ответственностью отметить, что Грузия не покупает санкционную нефть. Грузия соблюдает правила санкций с максимальной ответственностью. Ни одного замечания к Грузии в этом плане нет. В частности, закупаемая этими компаниями нефть не находится под санкциями, такую же нефть покупают очень много стран Европы и очень многие страны международного сообщества, в том числе и в Грузии частные коммерческие компании принимают решения с учетом существующей практики», — заявил Давиташвили.





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