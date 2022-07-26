

В городе Кутаиси расширили свободную индустриальную зону Hualing

26.07.2022 15:08

Новости-Грузия



Свободная индустриальная зона Хуалинг (Hualing) в городе Кутаиси на западе Грузии расширится еще на 22 га, после чего её общая площадь достигнет 58 гектаров. Об этом сегодня сообщает министерство экономики Грузии.



Глава ведомства Леван Давиташвили заявил, что расширение свободной индустриальной зоны поможет Хуалинг привлечь дополнительные инвестиции и трудоустроить людей.



«Компания берет на себя обязательство в ближайшие годы сделать дополнительные инвестиции в размере нескольких миллионов для развития инфраструктуры и трудоустройства сотен человек», — сказал Давиташвили.



Свободная индустриальная зона Hualing действует в Кутаиси с 1 октября 2015 года. Согласно постановлению правительства, срок действия индустриальной зоны на территории Кутаисского автомобильного завода составляет 30 лет.



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