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Глава НБГ считает увеличение денежных переводов из России «временным явлением»


27.07.2022   19:58


Президент Нацбанка Грузии Коба Гвенетадзе заявил, что Нацбанк рассматривает увеличение денежных переводов из России как «временное явление».

Коба Гвенетадзе представил годовой отчет Нацбанка на заседании Финансово-бюджетного комитета парламента 27 июля. На данном заседании депутат от «Национального движения» Роман Гоциридзе задал ему вопрос относительно увеличения денежных переводов из России.

«Мы видим, что за 2 месяца из России пришло больше денег, чем за 1 год — 550 миллионов долларов, что оказало существенное влияние на укрепление лари», — сказал Гоциридзе и обратился к Гвенетадзе:

«Каковы ваши ожидания на конец года и в каком диапазоне вы представляете себе движение курса лари»?

Кобы Гвенетадзе ответил, что происходит множество событий, которые невозможно предсказать, и в качестве примера он привел следующее:

«Когда в Украине началась российская агрессия, мы ожидали снижения денежных переводов и экспорта, но произошло обратное. Это еще раз подчеркивает, насколько высок уровень непредсказуемости. Поэтому мы никак не могли это вычислить и учесть. Мы считали наоборот. Не только мы, но и все международные организации, которые над этим работали».

По словам Гвенетадзе, сложно сказать, что будет в будущем:

«Это деньги, которые переводят проживающие там грузины или те граждане, которые переехали в Грузию на определенный период времени», — заявил он, отметив, что неизвестно как долго эти граждане пробудут в Грузии.

«Поэтому наш подход состоит в том, чтобы рассматривать их как одноразовый доход. Это безопаснее для нас».

По словам президента Нацбанка, «если предположить, что так будет продолжаться, то изменится и политика».

«Если посмотреть, например, в мае было больше переводов из России, то в июне немного уменьшилось. Поэтому наш подход осторожен, поскольку мы рассматриваем это как временное явление. Конечно, это повлияло на обменный курс и экономическую активность, эти деньги тратятся, но подход в этом плане будет осторожным», — повторил Гвенетадзе.

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