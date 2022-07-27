

Суд Бермуд обязывает дочернюю компанию Credit Suisse выплатить $607 млн истцам, в том числе Иванишвили,

27.07.2022 22:59





Согласно последнему решению суда Бермуд, на дочку швейцарского банка Credit Suisse - CS Life возложено возмещение 607,35 млн долларов. Информацию об этом распространяет Prnewswire.



Компания в течение 42 дней должна выплатить сумму, которая будет храниться на самостоятельном счете до тех пор, пока не будет определена жалоба CS Life. После этого истцам, в том числе бывшему премьер-министру Грузии Бидзине Иванишвили, должны быть возмещены окончательные убытки.



Решение последовало за мартовским судом, который возложил на CS Life ответственность за непринятие надлежащих мер для предотвращения мошенничества и ненадлежащего менеджмента счетов. Суммарный убыток Иванишвили и его семьи на счетах Credit Suisse составляет 1.2 миллиарда долларов США.



На слушаниях, прошедших 21 июня, CS Life утверждала, что не должна выплачивать задолженность до тех пор, пока не будут исчерпаны все пути обжалования, и пыталась опереться на гарантию Credit Suisse как на достаточное обеспечение, но суд не удовлетворил это требование.



В результате мошенничества, совершенного сотрудниками банка в течение 7 лет, потерпевшие в общей сложности потеряли 1 миллиард. Один сотрудник Credit Suisse был осужден за мошенничество, а швейцарское ведомство по надзору над финансовым рынком подчеркнуло провалы в системе и механизмах контроля банка, что повлекло преступления.



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