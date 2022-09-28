

В Батуми начато строительство искусственного острова

28.09.2022 12:16





Начаты работы по строительству искусственного острова в Батуми. На первом этапе работ компания «Ambassadori Batumi Island» возведет берегозащитную дамбу. Согласно проекту, впоследствии она станет одним из искусственных полуостровов.



Камни, которые необходимо разместить вдоль пляжа Барцхани, будут привозить из карьеров Хала, Ахалшени и Кеда.



Презентация проекта по строительству в акватории города-курорта Батуми искусственного «Пальмового острова» прошла 3 сентября. Как заявил министр экономики Леван Давиташвили на презентации, компания уже получила «разрешение на строительство». Однако он не уточнил, о каком разрешении идет речь.



«Пройдено много этапов изучения, Служба технического надзора при Министерстве экономики приняла решение, и компания уже получила разрешение на строительство», — отметил тогда Леван Давиташвили.



В день презентации проекта издание «Batumelebi» пыталось выяснить, какое именно разрешение было выдано, но ни в Министерстве экономики Грузии, не в Минэкономики Аджарии, мы ответа не получили.



После одной из последних попыток, 27 сентября, Министерство экономики и устойчивого развития Грузии написало нам:



«1 сентября 2022 года Агентство государственного технического и строительного надзора выдало разрешение на строительство насыпной дамбы, как объекта особой важности, связанного с обустройством искусственного острова/полуострова в Черном море, в районе улицы Одиссея Димитриади в городе Батуми».



«Получение разрешения на строительство острова потребует отдельной процедуры», — сообщили нам в Национальном агентстве окружающей среды 27 сентября. По информации агентства, компания пока не обращалась к ним по поводу строительства острова. Для строительства острова потребуется отдельное разрешение.





В Батуми по улице Одисея Димитриади [на пляже Барцхани] будет построена насыпная дамба без оценки воздействия на окружающую среду [ОВОС]. Такое решение Национальное агентство по окружающей среде приняло 18 августа 2022 года.



В рамках строительства «берегозащитной дамбы» море превратится в сушу на площади 12,5 га. Это искусственное сооружение полностью скроет пляж Барцхани.



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