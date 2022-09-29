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Исследование: россияне конвертируют в Грузии рубли в доллары и продают их на «черном рынке»
29.09.2022 21:20
Новости-Грузия
Граждане России стали отправлять рубли в Грузию, конвертировать их в доллары США и продавать на «черном рынке» в России. Такой вывод приведен в исследовании консалтинговой компании PMCG.
Речь идет об отчете исследовательского центра PMC RC «Экономический климат Грузии». В этом бюллетене, который основан на методологии Института Ifo, экономический климат Грузии обсуждается согласно оценке грузинских экономистов. В проекте участвуют 60 экспертов из Грузии. Опрос проводился в сентябре 2022 года.
Экономисты оценили возможные причины увеличения денежных переводов, поступающих в Грузию из России.
Согласно статистике, за первые 8 месяцев 2022 года денежные переводы, полученные из России, увеличились на 266% по сравнению с соответствующим периодом 2021 года и составили 0,96 млрд долларов США, что составляет 40% от общего объема полученных денежных переводов в указанный период.
Причиной такого повышения эксперты считают арбитраж (заработок на разнице цены-НГ), который связан с санкциями, наложенными на Россию.
Дело в том, что в России ограниченный доступ к доллару США отразился на обменном курсе рубля, что привело к расхождению между официальным обменным курсом рубля и курсом черного рынка.
Из-за этого значительная часть граждан России отправляла деньги в Грузию в виде рублей, затем конвертировала их в доллары США, возвращала доллары в Россию, чтобы продавать на «черном рынке» с целью получения прибыли.
Большинство опрошенных экономистов (56%) считают, что этот арбитраж может быть причиной увеличения денежных переводов, полученных из России, и этот процесс может вызвать задержку роста экономики Грузии.
При этом 32% считают, что Национальный банк Грузии должен попытаться остановить этот арбитраж, а остальные 24% считают, что вмешательство Нацбанка не нужно, так как процесс будет регулироваться сам по себе.
Еще 28% опрошенных экономистов вообще не считают арбитраж причиной увеличения денежных переводов, — говорится в исследовании.
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