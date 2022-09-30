

Здание Общественного вещателя купила Wissol Group

30.09.2022 13:55





«Wissol Group купила здание Общественного вещателя», — данную информацию «Бизнеспартнеру» подтвердил учредитель компании, бизнесмен Сосо Пхакадзе.



Как отметил Пхакадзе, компания приняла решение начать девелоперскую деятельность, конкретно строительство жилых квартир, и именно по этой причине приобрела здание телекомпании.



«Наша группа давно занимается развитием коммерческой недвижимости в Тбилиси и других городах Грузии. В частности, мы строим и эксплуатируем торговые центры среднего размера, где главным арендатором является Carrefour, а также арендаторами являются десятки других ритейлеров. Поэтому мы считаем, что группа накопила хороший опыт в сфере девелопмента недвижимости.



Основываясь на полученном опыте, некоторое время назад мы решили начать девелоперскую деятельность, а конкретно строительство жилых квартир. Именно по этой причине мы приобрели здание Общественного вещателя. Мы собираемся работать вместе с зарубежными специалистами, создавать интересную концепцию и, соответственно, здесь будет развиваться интересная, многофункциональная инфраструктура», — заявил Сосо Пхакадзе.​





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