|
|
|
Здание Общественного вещателя купила Wissol Group
30.09.2022 13:55
«Wissol Group купила здание Общественного вещателя», — данную информацию «Бизнеспартнеру» подтвердил учредитель компании, бизнесмен Сосо Пхакадзе.
Как отметил Пхакадзе, компания приняла решение начать девелоперскую деятельность, конкретно строительство жилых квартир, и именно по этой причине приобрела здание телекомпании.
«Наша группа давно занимается развитием коммерческой недвижимости в Тбилиси и других городах Грузии. В частности, мы строим и эксплуатируем торговые центры среднего размера, где главным арендатором является Carrefour, а также арендаторами являются десятки других ритейлеров. Поэтому мы считаем, что группа накопила хороший опыт в сфере девелопмента недвижимости.
Основываясь на полученном опыте, некоторое время назад мы решили начать девелоперскую деятельность, а конкретно строительство жилых квартир. Именно по этой причине мы приобрели здание Общественного вещателя. Мы собираемся работать вместе с зарубежными специалистами, создавать интересную концепцию и, соответственно, здесь будет развиваться интересная, многофункциональная инфраструктура», — заявил Сосо Пхакадзе.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна