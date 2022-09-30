

Рост экономики Грузии в августе составил 10,5%

30.09.2022 14:42





Согласно предварительной оценке Национальной статистической службы Грузии («Сакстат»), в августе 2022 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года экономика выросла на 10,5%, а средний показатель за первые восемь месяцев 2022 года составил 10,3%.



По данным «Сакстата», в августе 2022 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года значительный вклад в рост общего показателя внесли следующие отрасли: транспорт и складирование, строительство, информация и связь, гостиницы и рестораны, торговля. Тенденция к снижению наблюдалась в сфере производства и деятельности, связанной с недвижимостью.



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