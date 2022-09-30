

Премьер-министр обещал повышение пенсий со следующего года

30.09.2022 16:59





По словам премьер-министра Ираклия Гарибашвили, проект госбюджета на следующий год предполагает повышение пенсий.



Как сообщил премьер на сегодняшнем заседании правительства, пенсия пенсионеров в возрасте 70 лет и старше станет почти 440 лари в высокогорных поселениях, а в других местах - ​​365 лари.



«Пенсия для лиц моложе 70 лет в высокогорных поселениях составит 355 лари, а в других местах почти 300 лари.



Помимо пенсии, хочу сказать, что мы планируем увеличить на 65 лари социальную помощь для лиц с резко выраженными ограниченными возможностями. Повысятся и выплаты другим категориям лиц с ограниченными возможностями.



Хочу напомнить, что мы уже почти утроили помощь на детей, было 50 лари, а сейчас – 150 лари, и так будет продолжаться. В зависимости от того, какой у нас будет бюджет в 2023 году и какие будут доходы, мы хотим еще более увеличить помощь. Я сообщу вам об этом позже», - заявил премьер-министр.



По его словам, также планируется строительство домов для беженцев.



«Как вы знаете, мы начинаем строить дома для беженцев. Начинается строительство, рассчитанное на 7 000 квартир, тендеры проведены и очень скоро завершатся. В 2023 году на это будет выделено 250 млн лари», - заявил премьер-министр.



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