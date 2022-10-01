

Азербайджан начал консультации с партнерами по расширению «Южного газового коридора»

01.10.2022 15:59





Азербайджан начал консультации со своими партнерами относительно расширения «Южного газового коридора», — заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на состоявшейся в столице Болгарии Софии церемонии, посвященной открытию греко-болгарского газового интерконнектора.



«Мы уже начали консультации с нашими партнерами относительно увеличения годового объема TANAP (трансанатолийского газопровода) с 16 до 32 миллиардов кубометров и TAP (трансадриатического газопровода) с 10 до 20 миллиардов кубометров. Без этого будет сложно обеспечить дополнительные поставки газа», — сказал Ильхам Алиев.



31 декабря 2020 года Азербайджан начал коммерческие поставки газа в Европу по Трансадриатическому трубопроводу, являющемуся частью Южного газового коридора. «Южный газовый коридор», протянувшийся на 3,5 тыс. км от Баку до юга Италии через Грузию, Турцию, Грецию и Албанию, представляет собой единую трубопроводную систему. Основной сырьевой базой является месторождение Шах-Дениз, запасы которого составляют 1,2 трлн кубометров.





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