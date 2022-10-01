Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

«Газпром» прекращает поставки газа в Италию


01.10.2022   18:57


«Газпром» прекратил поставки газа в Италию через Австрию. Об этом говорится в сообщении российской компании «Газпром».

«Газпром» сообщил итальянской нефтегазовой группе Eni, что c 1 октября не сможет поставлять газ Италии, поскольку не удается его транспортировка через Австрию.

«Газпром» поясняет, что это решение связано с изменениями, которые внесены в законодательство Австрии.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна