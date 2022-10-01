

«Газпром» прекращает поставки газа в Италию

01.10.2022 18:57





«Газпром» прекратил поставки газа в Италию через Австрию. Об этом говорится в сообщении российской компании «Газпром».



«Газпром» сообщил итальянской нефтегазовой группе Eni, что c 1 октября не сможет поставлять газ Италии, поскольку не удается его транспортировка через Австрию.



«Газпром» поясняет, что это решение связано с изменениями, которые внесены в законодательство Австрии.



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