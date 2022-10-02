

В Болгарии запущен новый газопровод IGB

02.10.2022 11:56





В Болгарии открыли газопровод IGB, по которому в страну будет поступать природный газ из Азербайджана. На церемонии открытия, состоявшейся вчера, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала ввод газопровода в эксплуатацию началом новой эры для Болгарии и Юго-Восточной Европы, сообщает «Немецкая волна».



«Раньше Болгария получала 80 процентов своего газа из России. Это было до того, как Россия решила начать эту ужасную войну против Украины и энергетическую войну против Европы. Этот газопровод меняет правила игры для энергетической безопасности Болгарии и Европы», — сказала Лайен.



Согласно СМИ, газопровод соединяет болгарскую национальную газовую сеть и греческую газовую сеть. Природный газ будет поставляться из Азербайджана через Грецию в Болгарию, а оттуда в Сербию, Северную Македонию, Румынию и Венгрию. По новому газопроводу Болгария сможет ежегодно получать один миллиард кубометров природного газа.





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