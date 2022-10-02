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Батуми получил туристический «Оскар»


02.10.2022   12:39


Батуми получил награду номинации самого быстрорастущего туристического направления в Европе, туристический «Оскар». Информацию об этом распространил председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе.

«На церемонии награждения World Travel Awards Батуми получил награду самого быстрорастущего туристического направления в Европе. Батуми официально назван городом-организатором конкурса World Travel Awards 2023», — написал Рижвадзе в соцсети.

По информации мэрии Батуми, на престижной премии World Travel Awards Батуми в борьбе за титул обошел более 10 туристических направлений.

Следует отметить, что Батуми завоевывал это звание и в 2019 году.

Мероприятие World Travel Awards проводится с 1993 года.

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