

Рабочая группа подготовила план действий по судебной реформе на основе рекомендаций Еврокомиссии

03.10.2022 13:53





Рабочая группа подготовила план действий по судебной реформе на основе рекомендаций Еврокомиссии. В документе рассматриваются цели и задачи судебной реформы, а также общий анализ современного состояния системы общих судов.



В документе отдельно выделены существующие институциональные проблемы и будущие вопросы реформирования системы общих судов Грузии.

В частности, в документе отмечается, что необходимо продолжать работу по дальнейшему развитию грузинского правосудия, так как еще есть вызовы, решение которых существенно способствовало бы повышению качества правосудия на пути к членству Грузии в ЕС.



В плане действий отмечается, что целью любых будущих законодательных изменений в сфере правосудия должно быть не воспрепятствование правосудию и задержка реализации права на справедливое правосудие, а дальнейшее совершенствование судебной системы для обеспечения беспрепятственной защиты интересов граждан Грузии и защита суда от репутационного ущерба.



«Поэтому предложения, озвученные в различных форматах, прежде всего от отдельных политических партий, такие, например, как увеличение кворума, необходимого для принятия различных решений Высшим советом юстиции и др.», — говорится в документе.





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