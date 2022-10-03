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Гарибашвили встретился с президентом TAV Airports
03.10.2022 14:26
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с президентом TAV Airports Серканом Каптаном.
По информации пресс-службы премьер-министра, стороны обсудили перспективы текущего сотрудничества и перспективы.
На встрече было уделено внимание на растущую динамику восстановления туризма в Грузии и важность улучшения существующих сервисов в этом направлении.
«На встрече было отмечено, что важно стимулировать новые авиакомпании и новые маршруты. По словам премьер-министра, правительство Грузии готово активно работать вместе с ТАV в этом направлении», — говорится в информации пресс-службы премьер-министра.
TAV Georgia является дочерней компанией TAV Airports Holding. В результате инвестиций компании в Грузии в размере 220 миллионов долларов были введены в эксплуатацию новые пассажирские терминалы Международных аэропортов Тбилиси и Батуми. В результате инвестиций в 2016-2017 годах, взлетно-посадочная полоса в Тбилисском международном аэропорту была полностью реабилитирована и построен новый терминал.
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