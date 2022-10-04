

Иванишвили находится на 400-м месте среди 500 богатейших людей мира

04.10.2022 11:02





Агентство Bloomberg опубликовало новый рейтинг миллиардеров. Бидзина Иванишвили находится на 400-м месте среди 500 богатейших людей мира.



По данным Bloomberg, с начала этого года Иванишвили потерял 600 миллионов долларов США. На данный момент его состояние оценивается в 5,45 миллиарда долларов.



Самый богатый человек Грузии Бидзина Иванишвили уже много лет судится со швейцарским банком Credit Suisse, обвиняя последний в причинении убытков в размере 1,27 миллиарда долларов.



Основателя фонда «Карту» и партии «Грузинская мечта», бывшего премьер-министра Грузии Бидзину Иванишвили оппозиционные партии и некоторые западные политики обвиняют в связях с Россией и неформальном управлении страной, требуя ввести в отношении Иванишвили персональные санкции.



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