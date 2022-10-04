

В Грузии за уклонение от уплаты налогов задержали бизнесмена

04.10.2022 12:18





По информации Следственной службы Минфина, к ответственности по факту умышленного уклонения от уплаты налога в особо крупном размере привлечен один человек, имя которого следственный орган не называет.



«Следствие установило, что обвиняемый с целью получения незаконной материальной выгоды через компанию, находящуюся под его фактическим управлением, в нарушение налогового законодательства систематически неверно декларировал свои доходы и таким образом уклонился от уплаты в общей сложности 1,616,371 лари в пользу государственного бюджета», — говорится в сообщении ведомства.



Следствие ведется в соответствии со статьей 218, часть 2 Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ



