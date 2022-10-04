

Контрольный пакет акций телекомпании «Пост ТВ» приобрел член движения «Сила народа»

04.10.2022 12:38





Телекомпания «Пост ТВ» распространяет заявление, в котором отмечается, что команда «Пост ТВ» приняла решение открыто и активно поддерживать новосозданное общественное движение «Сила народа» (состоит из вышедших из «Грузинской мечты» депутатов).



Как заявляют в телекомпании, несколько лиц канала непосредственно стали членами организации.



Согласно заявлению, у канала новый учредитель, контрольный пакет акций телеканала теперь принадлежит Виктору Джапаридзе.



«Новые времена несут с собой новые вызовы. Наш неизменный принцип – служить народу и стране там, где есть правда.



Поэтому команда «Пост ТВ» приняла решение открыто и активно поддерживать новосозданное общественное движение «Сила народа». Мы считаем, что заявленная ими цель, чтобы грузинский народ узнал больше правды в этой сложной и взрывоопасной геополитической ситуации, совпадает с идеей создания нашего канала. С сегодняшнего дня канал становится медийной платформой движения «Сила народа», несколько лиц нашего канала стали непосредственными членами организации.



У канала новый учредитель, контрольный пакет теперь принадлежит Виктору Джапаридзе, с которым у нас полное идеологическое согласие. Мы глубоко верим, что предприняв эти шаги, мы внесем свой вклад в создание лучшего будущего для Грузии», — говорится в заявлении «Пост ТВ».



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