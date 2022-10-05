

Евросоюз утвердил потолок цен на российскую нефть

05.10.2022 10:53





Страны ЕС после почти недели дискуссий договорились ввести восьмой пакет санкций против России в ответ на аннексию оккупированных территорий Украины, которую в начале недели спешно утвердили Госдума и Совет Федерации.



Как сообщает Bloomberg со ссылкой на дипломатов, новый пакет будет включать «потолок цен» на российскую нефть - инициативу, выдвинутую США еще летом и месяц назад утвержденную на саммите G7.



С 5 декабря ЕС вводит эмбарго на российские баррели и одновременно намерен запретить перевозки нефти в третьи страны, если она продана по цене выше установленного лимита.



Какой именно будет предельная стоимость российской нефти, пока не известно. Нижняя планка - $44 за баррель. На этом уровене, по оценке Минфина США, находится себестоимость добычи в России.



Помимо нефтяных санкций, ЕС намерен расширить «черные списки» компаний и физических лиц. В них будут включены высокопоставленные министры и люди, ответственные за проведение «референдумов» в Украине, говорят источники Bloomberg.



Кроме того, будут введены дополнительные ограничения на поставки авиатоваров, электроники и химикатов, необходимых российскому ВПК.



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