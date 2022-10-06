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Администрация туризма Грузии сообщила о росте иностранного турпотока
06.10.2022 13:08
По информации Национальной администрации туризма Грузии, по сравнению с данными за девять месяцев 2019 года, показатель восстановления визитов международных путешественников составил 53,8%.
В сентябре 2022 года Грузию посетило 636 235 иностранных визитеров, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года количество посещений увеличилось на 69,4%.
Согласно статистике, в сентябре 2022 года из 636 235 международных визитеров 452 155 прибыли в Грузию в качестве туристов. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года восстановлено 83,8% международных туристических посещений.
«В период с января по сентябрь 2022 года посетили 3,892,605 международных визитеров, рост по сравнению с аналогичным периодом 2021 года составляет +199,1%. По сравнению с данными за 9 месяцев 2019 года показатель восстановления посещений международных визитеров составляет 53,8%.
За 9 месяцев 2022 года в Грузию было совершено 2 704 133 международных туристических визита, по сравнению с периодом с января по сентябрь 2021 года рост составил +147,5%. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года темп восстановления международных туристических посещений составляет 67,8%», — говорится в официальной сводке.
В указанном уведомлении не уточняется, какая доля от указанного числа приходится на лиц, прибывших в Грузию из Украины, Беларуси и России с 24 февраля 2022 года, с начала российско-украинской войны. Поток прибывших из России особенно увеличился после 21 сентября, когда президент России объявил частичную военную мобилизацию.
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