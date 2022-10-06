

Сумма на счетах граждан России в банках Грузии увеличилась на 1,2 млрд — IDFI

06.10.2022 17:38





После начала российско-украинской войны (в период с 24 февраля по 31 августа) содержимое депозитов, размещенных гражданами России в грузинских банках, возросло примерно на 1,2 млрд лари.



Эти данные означают, что по состоянию на август сумма средств, размещенных гражданами России в коммерческих банках Грузии, увеличилась примерно на 170% по сравнению с довоенным периодом.



Об этом сообщает Институт Развития Свободы Информации (IDFI).



Основываясь на информации, предоставленной Национальным банком Грузии (НБГ), IDFI сообщает, что с начала российско-украинской войны (с 24 февраля до 31 августа), новые счета в коммерческих банках Грузии открыли 45 349 граждан России.



За этот же период оборот российского рубля увеличился в три раза, а количество денежных переводов из РФ в Грузию значительно возросло.



«Соответственно, анализ данных показывает, что обстоятельства, созданные в результате вторжения России в Украину, способствовали притоку значительных финансовых ресурсов из России в Грузию, что, в свою очередь, в краткосрочной перспективе оказало влияние на различные экономические показатели страны, в том числе экономический рост, укрепление обменного курса и другие», — говорится в сообщении IDFI.



По данным IDFI, по состоянию на 31 августа количество граждан России, имеющих активные счета в коммерческих банках, превышает примерно 60 000 человек.



По их информации, в период с 24 февраля по 31 августа 2022 года 19 юридических лиц, зарегистрированных в России, открыли собственные счета в коммерческих банках Грузии.



Также по состоянию на август 2022 года вклады граждан России в коммерческих банках Грузии составляют 1,88 млрд лари.



Основные выводы IDFI:



По состоянию на август 2022 года только 26% депозитов, размещенных гражданами России, являются срочными вкладами, в довоенный период этот показатель достигал 60%;

Во втором квартале 2022 года обменные пункты купили 949,8 млн рублей и продали 929,4 млн рублей, что примерно в три раза больше, чем за аналогичный период 2021 года;

В период с марта по август 2022 года гражданам России было выдано кредитов на сумму 482,8 млн лари, что примерно на 6% ниже показателя за аналогичный период предыдущего года. Несмотря на снижение суммы кредитов, было заключено 1 118 кредитных договоров.

При этом о данным IDFI, 72% (1,36 млрд) вкладов граждан России на сумму 1,88 млрд лари в коммерческих банках сделаны в долларах США, и только 0,06% (1,2 млн) — в российских рублях.



IDFI считает, что, несмотря на некоторые положительные экономические эффекты, получаемые от активного въезда российских граждан в страну в краткосрочной перспективе, в долгосрочной может стать вызовом с точки зрения государственной безопасности, что требует принятия соответствующих мер по снижению определенных рисков.



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