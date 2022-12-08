

Всемирный банк: Грузия находится в неясной глобальной среде, которая быстро меняется

08.12.2022 13:24





Всемирный банк назвал Грузию одной из самых быстрорастущих экономик в Европе и Центральной Азии, однако предупреждает, что дальнейший успех в ближайшее десятилетие не гарантирован».



Всемирный банк представил страновой экономический меморандум под названием «Планирование будущего для конкурентоспособной, интегрированной и сильной Грузии», сообщает портал Ассоциации ООН в Грузии civil.ge.



Здесь отмечается, что в начале десятилетия Грузия перешла в категорию стран с доходом выше среднего, а уровень бедности снизился с 37,3% до 19,5%.



Меморандум описывает «историю небольшой, но открытой и устойчивой экономики, которая добилась значительного прогресса с точки зрения роста ВВП и сокращения бедности, хотя прогресс был ограничен с точки зрения повышения производительности и создания высокооплачиваемых рабочих мест».



Всемирный банк отмечает экономический рост в Грузии за последние десять лет, несмотря на пандемию Ковид-19, «макроэкономическую стабильность, привлекательную бизнес-среду и улучшенное управление».



В документе говорится, что, хотя пандемия ослабила тенденции роста, «в результате широкомасштабной и своевременной реакции правительства бедность увеличилась всего на 1,8%».



Однако в отчете также отмечается, что «влияние пандемии на занятость, заработок и человеческий капитал будет сохраняться в течение некоторого времени».



В связи с этим, «несмотря на наличие прочных основ роста в стране, дальнейший успех в ближайшее десятилетие не гарантирован», — считают эксперты Всемирного банка.



В документе подчеркивается, что хотя продолжающаяся структурная трансформация экономики Грузии «носит плодотворный характер, ее эффективность будет постепенно снижаться».



«Кроме того, грузинские фирмы не повысили свою эффективность, а это означает, что, несмотря на значительный рост ВВП, создания хороших рабочих мест было недостаточно, в результате чего многие грузины остались без работы», — говорится в отчете.



Согласно документу, те люди, кто ушел из сельского хозяйства, живут «немного лучше», чем те, кто продолжает работать на земле.



«Грузия находится в неясной глобальной среде, которая быстро меняется», пишет Всемирный банк и отмечает, что вторжение России в Украину является «третьим по величине потрясением для грузинской экономики менее чем за четыре года, которому предшествовал односторонний запрет полетов из России в 2019 и пандемия Ковид в 2020 и 2021 годах».



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