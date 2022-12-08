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Бюджет столицы на 2023 год увеличится и составит 1 632 000 000 лари
08.12.2022 13:35
«Первоначальный вариант бюджета Тбилиси на 2023 год уже отправлен в Сакребуло, а его объем составит 1 миллиард 632 миллиона лари», — заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании правительства муниципалитета.
По словам Каладзе, бюджет будет дополнен трансфером от Минфина и кредитом международных финансовых организаций. Всего на осуществление различных программ будет выделено 1 миллиард 768 миллионов лари.
Как отметил мэр, значительная сумма из бюджета следующего года — 530 миллионов лари, будет потрачена на строительство, восстановление и развитие транспортной инфраструктуры. Также планируется реализация нескольких новых и важных проектов.
«Важным направлением является здравоохранение и социальное направление, на которое выделено около 500 миллионов лари. К 2023 году у нас запланированы такие важные и крупные проекты, как: закупка 200 единиц 18-метровых автобусов; полная реабилитация-обновление проспекта Церетели; реабилитация моста Дидубе, Университетской улицы, моста Мира, улиц Сулхан-Саба, Ингороква, Цинамдзвришвили.
Кроме того, в следующем году пройдет реабилитация парков Вазисубани, Цицишвили, Мухиани и Первой республики. В Самгори и Исани будут реабилитированы рекреационные зоны, в Самгори будет построен новый парк», — заявил мэр Тбилиси.
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