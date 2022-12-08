Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Бюджет столицы на 2023 год увеличится и составит 1 632 000 000 лари


08.12.2022   13:35


«Первоначальный вариант бюджета Тбилиси на 2023 год уже отправлен в Сакребуло, а его объем составит 1 миллиард 632 миллиона лари», — заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании правительства муниципалитета.

По словам Каладзе, бюджет будет дополнен трансфером от Минфина и кредитом международных финансовых организаций. Всего на осуществление различных программ будет выделено 1 миллиард 768 миллионов лари.

Как отметил мэр, значительная сумма из бюджета следующего года — 530 миллионов лари, будет потрачена ​​на строительство, восстановление и развитие транспортной инфраструктуры. Также планируется реализация нескольких новых и важных проектов.

«Важным направлением является здравоохранение и социальное направление, на которое выделено около 500 миллионов лари. К 2023 году у нас запланированы такие важные и крупные проекты, как: закупка 200 единиц 18-метровых автобусов; полная реабилитация-обновление проспекта Церетели; реабилитация моста Дидубе, Университетской улицы, моста Мира, улиц Сулхан-Саба, Ингороква, Цинамдзвришвили.

Кроме того, в следующем году пройдет реабилитация парков Вазисубани, Цицишвили, Мухиани и Первой республики. В Самгори и Исани будут реабилитированы рекреационные зоны, в Самгори будет построен новый парк», — заявил мэр Тбилиси.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна