

Каладзе: Бюджет Тбилиси на 2023 год составит 1,768 млрд лари

08.12.2022 16:04





Бюджет Тбилиси на 2023 год составит 1,768 миллиарда лари. Об этом сегодня, 8 декабря, в начале заседания городского правительства сообщил мэр столицы Каха Каладзе.



По его словам, основная сумма указанного бюджета составит 1,632 млрд лари, а сумма кредита полученного от международных финансовых организаций составит 136 млн лари.



«Мы представили в сакребуло [горсовет] первоначальный бюджет и сообщили, что это не было окончательной версией бюджета. Мы также вели переговоры с Министерством финансов и центральной властью для осуществления дополнительного трансфера, чтобы были выполнены все обещания. Мы завершили данные переговоры, и я хотел бы сообщить общественности, что окончательный бюджет столичного муниципалитета был установлен в размере 1,632 миллиарда лари. Напомним, что в 2022 году эта сумма составляла 1,560 миллиарда лари. Что касается трансферта, полученного от Министерства финансов, то он составляет 440 миллионов лари, а кредит, полученный от международных финансовых организаций, составляет 136 миллионов лари. Всего бюджет на 2023 год составит 1,768 млрд лари», — пояснил Каладзе.



По словам мэра, из бюджета следующего года на строительство, восстановление и развитие транспортной инфраструктуры будет направлено 530 млн лари, на строительство-эксплуатацию инфраструктурных объектов и укрепление-замещение поврежденных зданий – 243 млн лари, а 211 миллионов лари будет направлено на улучшение экологического состояния.



На здравоохранение и социальные направления будет выделено около 500 миллионов лари.



Кроме того, по словам Каладзе, к 2023 году мэрия запланировала и другие крупные проекты, в том числе закупку 200 единиц 18-метровых автобусов; Полная реабилитация и обновление проспекта Церетели; Реабилитация моста Дидубе, улицы Университетской, моста Мира, улиц Сулхан-Саба, Ингороква и Цинамдзвришвили; пройдет реабилитация парков Вазисубани, Цицишвили, Мухиани и Первой республики.



По словам Каладзе, в бюджете следующего года также предусмотрены ремонт нескольких пешеходных мостов, обустройство подземных переходов на Кахетинском шоссе, закупка оборудования для «Tbilservice Group».





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