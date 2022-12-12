

Оливер Вархей: Проект электрокабеля между Грузией и ЕС снизит уязвимость региона

12.12.2022 17:14





«Европа уязвима, когда дело касается энергоснабжения, проект электрокабеля между Грузией и ЕС снизит уязвимость региона», — заявил журналистам в Брюсселе еврокомиссар по вопросам добрососедства и расширения Европейского союза Оливер Вархей, комментируя финансирование проекта электрокабеля между Грузией и Европейским союзом.



По словам Вархея, проект электрокабеля важен не только для восточных партнеров, но и для южных соседей.



«Прежде всего, я хотел бы отметить, что кризисы создают новые возможности, и мы хотим использовать эти новые возможности. Проект электрокабеля будет очень важен для всех. Этот план важен не только для Восточных партнеров, но и для нашего соседства южнее. Европа уязвима, когда речь идет о поставках энергоресурсов, и в настоящее время регион Южного Кавказа может обеспечить Европу зеленой энергией. Это снизит нашу уязвимость. Этим проектом мы снижаем уязвимость региона, потому что подключаем основную инфраструктуру. Мы можем помочь друг другу. Связь является важным компонентом 17-миллиардного экономического и инвестиционного плана. Мы хотим повысить связанность Черного моря не только в отношении энергоресурсов, но и в отношении Интернета и транспорта. Нам нужны новые инвестиции, новые маршруты, и это будет способствовать стабильности Южного Кавказа, стран-участниц инициативы Восточного партнерства и Европейского Союза», — заявил Вархей.







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