Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

ЕС выделит 2,3 млрд евро на проект прокладки электрокабеля Грузия-Румыния по Черному морю


12.12.2022   17:35


Еврокомиссар по политике соседства и расширению Оливер Вархей заявил 12 декабря, что в рамках экономического и инвестиционного плана Восточного партнерства Евросоюз выделит 17 млрд евро, из которых 2,3 млрд евро будут использованы для строительства подводного электрокабеля между Грузией и Евросоюзом.

Электрический кабель соединит Грузию и весь Южный Кавказ с Румынией, что обеспечит экспорт зеленой энергии в Европу и укрепление взаимной устойчивости.

По словам еврокомиссара, план региона Восточного партнерства включает транспортные проекты, строительство зеленых железных дорог, укрепление торговых маршрутов с ЕС, проекты цифровых коммуникаций, такие как оптоволоконный кабель по дну Черного моря, а также вышеупомянутый электрический кабель.

Черноморский электрический кабель, который соединит Грузию с Евросоюзом, является одним из важных инфраструктурных проектов, которые в настоящее время планируются совместно со странами-членами ЕС и другими странами региона.

Во время ноябрьского визита в Грузию еврокомиссар Вархей подчеркнул важность проекта и отметил, что на фоне вторжения России в Украину «нам нужны надежные партнеры» в сферах безопасности, экономики и энергетики. «Грузия может быть одним из таких партнеров», — добавил он.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна