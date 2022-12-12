

ЕС выделит 2,3 млрд евро на проект прокладки электрокабеля Грузия-Румыния по Черному морю

12.12.2022 17:35





Еврокомиссар по политике соседства и расширению Оливер Вархей заявил 12 декабря, что в рамках экономического и инвестиционного плана Восточного партнерства Евросоюз выделит 17 млрд евро, из которых 2,3 млрд евро будут использованы для строительства подводного электрокабеля между Грузией и Евросоюзом.



Электрический кабель соединит Грузию и весь Южный Кавказ с Румынией, что обеспечит экспорт зеленой энергии в Европу и укрепление взаимной устойчивости.



По словам еврокомиссара, план региона Восточного партнерства включает транспортные проекты, строительство зеленых железных дорог, укрепление торговых маршрутов с ЕС, проекты цифровых коммуникаций, такие как оптоволоконный кабель по дну Черного моря, а также вышеупомянутый электрический кабель.



Черноморский электрический кабель, который соединит Грузию с Евросоюзом, является одним из важных инфраструктурных проектов, которые в настоящее время планируются совместно со странами-членами ЕС и другими странами региона.



Во время ноябрьского визита в Грузию еврокомиссар Вархей подчеркнул важность проекта и отметил, что на фоне вторжения России в Украину «нам нужны надежные партнеры» в сферах безопасности, экономики и энергетики. «Грузия может быть одним из таких партнеров», — добавил он.





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