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ЕС выделит 2,3 млрд евро на проект прокладки электрокабеля Грузия-Румыния по Черному морю
12.12.2022 17:35
Еврокомиссар по политике соседства и расширению Оливер Вархей заявил 12 декабря, что в рамках экономического и инвестиционного плана Восточного партнерства Евросоюз выделит 17 млрд евро, из которых 2,3 млрд евро будут использованы для строительства подводного электрокабеля между Грузией и Евросоюзом.
Электрический кабель соединит Грузию и весь Южный Кавказ с Румынией, что обеспечит экспорт зеленой энергии в Европу и укрепление взаимной устойчивости.
По словам еврокомиссара, план региона Восточного партнерства включает транспортные проекты, строительство зеленых железных дорог, укрепление торговых маршрутов с ЕС, проекты цифровых коммуникаций, такие как оптоволоконный кабель по дну Черного моря, а также вышеупомянутый электрический кабель.
Черноморский электрический кабель, который соединит Грузию с Евросоюзом, является одним из важных инфраструктурных проектов, которые в настоящее время планируются совместно со странами-членами ЕС и другими странами региона.
Во время ноябрьского визита в Грузию еврокомиссар Вархей подчеркнул важность проекта и отметил, что на фоне вторжения России в Украину «нам нужны надежные партнеры» в сферах безопасности, экономики и энергетики. «Грузия может быть одним из таких партнеров», — добавил он.
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